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Arkadaşının manavdan aldığı mandalinanın parasını zarfa koyduğu bir notla ödedi

16.10.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkadaşının manavdan aldığı mandalinanın parasını zarfa koyduğu bir notla ödedi

Kastamonu'da bir öğrenci, arkadaşının manavdan parasını ödemeden aldığı mandalinanın ücretini, bir notla birlikte zarfa koyarak ödedi.

Kuzeykent Mahallesi'nde bir manavda çalışan Merve Ahlatçıoğlu, meyvelerin arasında üzerinde "Manavcıya" yazılı zarf buldu.

Zarfın içinde 2,5 lira olduğunu ve notta "Merhaba benim okulda bir tane arkadaşım var. Kendisi sizin manavdan bir mandalina almış, yani size fark ettirmeden almış. Mandalinanın yarısını bana vermişti. Kusura bakmayın manavınızdan parasını ödemediğimiz bir şey yemişiz. Arkadaşım adına da kendi adıma da özür dilerim. Umarım hakkınızı helal edersiniz. Mandalinanın parasını zarfın içine koydum. Arkadaşıma da bana da hakkınızı helal etmenizi rica ediyorum. Tekrardan özür dilerim." yazdığını gören Ahlatçıoğlu, örnek davranıştan çok etkilendi.

Ahlatçıoğlu, gazetecilere, zarfı tesadüfen bulduğunu ve içerisindeki notun kendisini duygulandırdığını belirterek, şöyle dedi:

"Bir çocuğun arkadaşı buradan geçerken ücretini ödemeden bir mandalina alıp gitmiş. Mandalinayı beraber yemişler. Bunun üzerine bize bir not yazmış. Böyle bir şeye bugüne kadar hiç rastlamadım. Bir çocuğun böyle bir şey yapması takdire şayan bir şey. Böyle bir çocuk yetiştirdikleri için ailesini de tebrik ediyorum. Hem arkadaşını rencide etmediği hem de hakkı olmadığı bir şeyin parasını bu şekilde ödediği için çocuğu da ailesini de tebrik ediyorum. Keşke fırsatım olsa da bu çocukla tanışabilsem. Böyle çocuklara bu ülkenin ihtiyacı var." diye konuştu.

Kastamonu Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı ve manav sahibi Yücel Gedik ise öğrenciyi kutlayarak, "Böyle kardeşlerimizin olması bizi hem gururlandırdı hem duygulandırdı hem de mutlu etti. Eğer bizi bu ekranlardan görürlerse kendileriyle tanışmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

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