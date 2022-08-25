Armağan Çağlayan'a konuk olan Pelin Batu'dan dolar yorumu: Hayatımda ilk defa kendimi çok fakir hissettim

Oyuncu Pelin Batu "Normalleştiremediklerimizden misiniz?" serisinin bu haftaki konuğu oldu. Amerika’da yaşarken çocuğunu dadıya bile emanet edemediğini söyleyen Batu konu ekonomiye gelince kendini tutamadı.

Pelin Batu "Bir senedir Amerika'daydım sürekli her şeyi 10 ile çarparak yaşarken çak ağırıma gidiyordu şimdi 18! Hayatımda ilk defa kendimi çok fakir ve her yerde zorluk çeken güruha dönüştük" dedi.

Batu konuşmasının devamında "Kitap konusunda kendimi frenlemiyorum ama onun dışında kendime sürekli 'almayacağım' diyorum" yorumunda bulundu.

