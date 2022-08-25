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  4. Armağan Çağlayan'a konuk olan Pelin Batu'dan dolar yorumu: Hayatımda ilk defa kendimi çok fakir hissettim

Armağan Çağlayan'a konuk olan Pelin Batu'dan dolar yorumu: Hayatımda ilk defa kendimi çok fakir hissettim

25.08.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan'a konuk olan Pelin Batu bir süredir Amerika'da olduğu söyledi. Her şeyi 10 ile çarparken 18 ile çarpmaya başladığını söyleyen Batu, ekonomik koşullardan dolayı kendisini fakir gibi hissettiğini belirtti.

Armağan Çağlayan'a konuk olan Pelin Batu'dan dolar yorumu: Hayatımda ilk defa kendimi çok fakir hissettim

Oyuncu Pelin Batu "Normalleştiremediklerimizden misiniz?" serisinin bu haftaki konuğu oldu. Amerika’da yaşarken çocuğunu dadıya bile emanet edemediğini söyleyen Batu konu ekonomiye gelince kendini tutamadı.

Pelin Batu "Bir senedir Amerika'daydım sürekli her şeyi 10 ile çarparak yaşarken çak ağırıma gidiyordu şimdi 18! Hayatımda ilk defa kendimi çok fakir ve her yerde zorluk çeken güruha dönüştük" dedi.

Ekran Alıntısı

Batu konuşmasının devamında "Kitap konusunda kendimi frenlemiyorum ama onun dışında kendime sürekli 'almayacağım' diyorum" yorumunda bulundu.

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Armağan Çağlayan Pelin Batu
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