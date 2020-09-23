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Arnavutköy’de otomobil takla attı

İSTANBUL HABERLERİ  | 23.09.2020 19:51 | Son Güncelleme

İstanbul Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otoyolda takla attı.

İstanbul Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otoyolda takla attı. Araçta bulunan iki kişi kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Arnavutköy - Sultangazi yolunda meydana gelen kazada, 18 DE 842 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Metrelerce takla atan otomobil, yol kenarında bariyerlere çarparak durdu. Kazada otomobilde bulunan iki kişi kendi imkanlarıyla araçtan dışarıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otoyolda önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri araçtan çıkan iki kişiye müdahale etti. Ekiplerin yaptığı ilk müdahale sonrasında araçtan çıkan iki kişi tedbir amaçlı Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

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