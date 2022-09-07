Arnica Art Land Sanat Çalıştayı, Mersin Borcak Yaylası'nda düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Arnica desteğiyle hayata geçirilen, ilki bu yıl düzenlenen Arnica Art Land Sanat Çalıştayı, Azerbaycan’dan bir sanatçının yanı sıra Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 32 sanatçının katılımıyla Mersin Borcak Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Arnica açıklamasına göre, ​​​​​​​Mersin Borcak Yaylası'nda 23-30 Ağustos'ta, 30 dönüm ormanlık alanda Denizhan Özer küratörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayda çevreyi tanımaya yönelik kültür ve doğa gezileri ile eğlenceli etkinlikler de yer aldı.

Sanatçıların çalıştay sürecinde ortaya koyduğu eserler Arnica'nın Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında sergileniyor. Eserler daha sonra İstanbul'daki sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

32 sanatçının bir haftalık süreçte ortaya koyduğu 80’i aşkın eser çalıştayın son günü Arnica’nın Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında sergilenmeye başlandı.

Fabrika çalışanlarının yanı sıra OSB’deki tüm çalışanların ve Mersinlilerin de ziyaretine açık olan sergi ilk günden itibaren büyük beğeni topladı. Sanatın, üretim alanlarının içinde günlük yaşamın bir parçası olarak yer almasının hayatı güzelleştirdiğine dikkat çeken sanatseverler Arnica’nın desteğinin Türkiye sanatı için önemli olduğuna işaret etti.

Bu yıl 30 Ağustos'a kadar devam eden Arnica Art Land Sanat Çalıştayı’nın ikincisi, Temmuz 2023’te yapılacak. Çalıştayın, Borcak Yaylası’nda ağırlanacak 100 sanatçı ile Cumhuriyetimizin 100. yılının çeşitli sergi ve sanat çalışmaları ile kutlandığı bir etkinlik olması planlanıyor.

- "Arnica Art Land, ülkemiz sanatına yeni bir enerji ve bakış açısı getirecektir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arnica Yönetim Kurulu Başkanı, Arnica Art Land Kurucusu ve Danışma Kurulu Başkanı Senur Biçer, kültür-sanat projelerini desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Biçer, sanata ve sanatçıya destek vermekten duydukları mutluluğu dile getirerek Arnica Art Land’in ülkemizin önde gelen çağdaş sanat platformlarından biri olmasını hedeflediklerine işaret ederek, "Bu projeyi sanatı, doğayı ve ülkesini çok seven rahmetli babam Hasan Akın anısına yapıyoruz. Babam; bilime, sanata düşkün, estetik bakış açısına sahip, sanatın ve kültürün önemini bilen, bu yönde toplumsal çalışmalara destek veren bir kişiydi." ifadelerini kullandı.

İlkini bu yıl gerçekleştirdikleri çalıştaya Türk sanatının usta, orta kuşak ve genç sanatçılarından oluşan bir grup sanatçıyı davet ettiklerini kaydeden Biçer, "Son derece nitelikli çağdaş sanat eserlerinin bu topraklarda, Mersin’nde üretilmesini sağladık. Bu yıl sadece Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan’dan bir sanatçımızla gerçekleştirdiğimiz çalıştayda önümüzdeki süreçte tüm dünyadan sanatçıları buluşturmayı ve Mersin'i çağdaş sanatın bilinir, önemli şehirleri arasına sokmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Biçer, sanat yapılan, sanat konuşulan, sanatı destekleyen, sanatçıların görünürlüğüne katkıda bulunan Arnica Art Land’in, çağdaş sanat koleksiyonunun yer aldığı, sanat galerisi, sanat kütüphanesi, sanatçı evleri ile Türk sanatında önemli bir platform haline geleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gücünü, küçük elektrikli ev aletleri sektöründe 'ilklerin markası' Senur AŞ’nin 60 yıla yaklaşan deneyiminden alan Arnica’nın sanata desteği artarak devam edecek. Yakın gelecekte bu topraklarda bir çağdaş sanat müzesi açmayı da planlıyoruz. Büyük bir heyecanla başladığımız ve hayata geçirdiğimiz Arnica Art Land, önümüzde ki yıllarda uluslararası kimliğini daha da geliştirerek ülkemiz sanatına yeni bir enerji ve bakış açısı getirecektir."

