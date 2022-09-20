Arnica, sporu desteklemeye devam edecek

İSTANBUL (AA) - Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, tarih, kültür, doğa ve spor turizminin iç içe geçiren 8. Arnica Ultra Frig Maratonu'nun önemini vurgulayarak, "Çocukları ve gençleri sporla buluşturan bu tür organizasyonları desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Arnica'dan yapılan açıklamaya göre, 8. Arnica Ultra Frig Maratonu, 17-18 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar’da yüzlerce koşu severin katılımıyla gerçekleştirildi.

Uluslararası sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen maratonda Türk sporcuların yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çekya, İngiltere, İran, Kazakistan, Fas ve Polonya’dan atletler de koştu. Bin kişinin katıldığı maratonda kadın sporcuların oranı yüzde 35 oldu.

Katılımcıların yüzde 53’ünün 39 yaşın altında olması, yüzde 36’sının 40 ile 50 yaş arasında bulunması ve yüzde 11’inin de 50 yaşını aşması, maratonun her yaş grubundan ilgi gördüğünün kanıtı oldu.

Açıklamada maratondaki konuşmasına yer verilen Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, çocukları ve gençleri spora teşvik eden, ülkenin doğal güzelliklerinin tanınmasına katkı koyan 8. Arnica Ultra Frig Maratonu’nu desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Maratonun heyecanının ve coşkusunun çok fazla olduğunu aktaran Biçer, şunları kaydetti:

"Arnica olarak tüketicinin hayatını kolaylaştıran ürünleri sunmanın yanı sıra sağlıklı fiziksel yaşamı teşvik eden etkinlikleri desteklemeyi çok önemsiyoruz. Bu nedenle 'Hayallerinin peşinden koş!' sloganının etrafında bir araya gelen ve koşarken hayallerini gerçekleştirme gücüne de kavuşan maraton koşucularıyla yan yana olmak bizi çok mutlu ediyor. Afyonkarahisar’ın bu güzel ortamında, tarihi neredeyse 3 bin yıl öncesine dayanan, Frigya’nın kalbi Ayazini Metropolisi’nde vereceğim bu 'start'ın aynı zamanda her birinizin hayatında yeni güzelliklerin başlangıcı olmasını da temenni ediyorum... Tüm katılımcılara başarılar diliyorum.”

Tarih, kültür, doğa ve spor turizmini iç içe geçiren maratonun hem Afyonkarahisar hem de Türkiye adına önemli olduğunu vurgulayan Biçer, çocukları ve gençleri sporla buluşturan bu tür organizasyonları desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

