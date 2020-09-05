Arpaçay’da Korona virüs denetimi

Arpaçay’da Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Arpaçay Kaymakamı Mustafa uğur Özerden, Belediye Başkanı Erçetin Altay ile birlikte ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek, Kovid-19’la mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında maske, mesafe ve hijyen konularında esnafı uyardı.

Kaymakam Mustafa Uğur Özerden ve Belediye Başkanı Erçetin Altay, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyulması konusunda esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme yaptı, uyarılarda bulundu.

Bir süre esnaf ve vatandaşlarla sohbette eden Kaymakam Özerden ve Başkan Altay, Korna virüsle mücadele alınan kurallara uyulduğu takdirde başarılı olunacağına dikkat çektiler.

Arpaçay’da korona virüs denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

