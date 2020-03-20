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Arpaçay’da Korona virüsü tedbirleri

KARS HABERLERİ  | 20.03.2020 15:02 | Son Güncelleme

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, esnafı ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu.Arpaçay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte esnafı dolaşan Başkan Erçetin Altay, Korona virüsü tedbirleri kapsamında işyerlerinin temizliği, ürünlerin son kullanma tarihi ve fahiş fiyat uygulamalarını kontrol etti.Başkan Erçetin Altay, belediyenin aldığı tedbirleri esnafa anlattı.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, esnafı ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu.
Arpaçay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte esnafı dolaşan Başkan Erçetin Altay, Korona virüsü tedbirleri kapsamında işyerlerinin temizliği, ürünlerin son kullanma tarihi ve fahiş fiyat uygulamalarını kontrol etti.
Başkan Erçetin Altay, belediyenin aldığı tedbirleri esnafa anlattı. Esnaftan dikkatli olmalarını, temizliğe önem vermelerini istedi.
Belediye ekiplerince dezenfekte çalışmalarının sürdüğüne dikkat çeken Altay, topluma açık yerleri ve kamu binalarını dezenfekte ettiklerini sözlerine ekledi.
Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, yürütülen dezenfekte çalışmalarını eşlik ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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