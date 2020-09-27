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Arpaçay’da yapılan parklar yerinde görüldü

KARS HABERLERİ  | 27.09.2020 09:53 | Son Güncelleme

Arpaçay Belediye Başkanlığı’nca geçtiğimi yıllarda yapımın başlanan ve tamamlanan Aylan Bebek ile Alaattin Avcı Parkı ilçenin çehresini değiştirdi.Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay tarafından yaptırılan parkları AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof.

Arpaçay Belediye Başkanlığı’nca geçtiğimi yıllarda yapımın başlanan ve tamamlanan Aylan Bebek ile Alaattin Avcı Parkı ilçenin çehresini değiştirdi.
Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay tarafından yaptırılan parkları AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç, yerinde görerek Başkan Altay’dan bilgi aldı.
Arpaçay’da tam olarak 31 yıl Belediye Başkanlığı yapan merhum Alaattin Avcı’nın adının verildiği parkta yaşatılıyor.
Kaymakam Mustafa Uğur Özerden, 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tarım ve Orman Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, İl Başkanı Adem Çalkın, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Erçetin Altay’a teşekkür etti.
Göreve geldiği günden itibaren sadece vatandaşlara hizmet yapma düşüncesinde olan AK Partili Belediye Başkanı Erçetin Altay, önce alt yapı çalışmalarıyla ilçenin alt yapı sorunu çözdü. Alt yapısı tamamlanan cedde ve sokakların kaldırım, kilit parke taş ve asfalt olarak yollarını yaptı. Yol ve kaldırımları tamamlanan Arpaçay’da sırasıyla parklar ve bahçelerde yapılarak vatandaşların hizmetine açıldı.

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