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Arsin Belediye Başkanı Gürsoy'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

TRABZON HABERLERİ  | 18.11.2020 22:07 | Son Güncelleme

Arsin Belediye Başkanı Gürsoy'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Trabzon'un Arsin ilçesinin belediye başkanı Muhammet Sait Gürsoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Gürsoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve tedavisine başlandığını belirtti.

Muhammet Sait Gürsoy, paylaşımında, "Sizlerden rica ediyorum, maskesiz tek bir adım dahi atmayın, sosyal mesafeye riayet edin ve temizlik kurallarını harfiyen uygulayın. Virüsü taşıyor olabileceğiniz gibi bulaştıran da olabilirsiniz. Lütfen ama lütfen kurallara uyun ve bizler için koyulan yasakları delmeyin." ifadesine yer verdi.

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