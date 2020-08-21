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Arslantepe’den Nemrut’a tarihi yolculuk

MALATYA HABERLERİ  | 21.08.2020 16:51 | Son Güncelleme

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, Malatya’da yaşayan vatandaşların tarih bilincini artırmak amacıyla hazırladığı ‘Arslantepe’den Nemrut’a Tarihe Yolculuk’ projesini hayata geçiriyor.Battalgazi Belediyesi, Malatya’da yaşayıp ve bugüne kadar tarihi mekanları göremeyen vatandaşlar için sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gezi turları düzenliyor.

Arslantepe’den Nemrut’a tarihi yolculuk

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, Malatya’da yaşayan vatandaşların tarih bilincini artırmak amacıyla hazırladığı ‘Arslantepe’den Nemrut’a Tarihe Yolculuk’ projesini hayata geçiriyor.
Battalgazi Belediyesi, Malatya’da yaşayıp ve bugüne kadar tarihi mekanları göremeyen vatandaşlar için sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gezi turları düzenliyor. Battalgazi Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Arslantepe’den Nemrut’a Tarihe Yolculuk’ projesi ile düzenlenecek gezi turuna katılacak olan vatandaşlar, binlerce yıldır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihi mekanları bu gezi turu ile yakından tanıma fırsatı bulacak. 23 Ağustos’ta başlayıp 30 Ekim’e kadar devam edecek olan tur gezileri, haftanın her günü düzenli periyotlarda gerçekleştirilecek.
Arslantepe’de başlayıp, Nemrut’ta son bulacak
Orduzu Galip Demirel Çınar Park’ta kahvaltı programı ile başlayacak olan tur gezisi, Rehberler eşliğinde Arslantepe Höyüğü ziyareti ile devam edecek. Arslantepe Höyüğü’nü ziyaret ederek bilgiler alan katılımcılar, sonrasında ise Eskimalatya’da ki tarihi mekanları yakından tanıma fırsatı bulacak. Tarihi Silahtar Mustafapaşa Kervansarayı’nda kahve molası verecek olan katılımcılar, daha sonrasında İspendere Şifalı İçmelerini ziyaret edecek. İspendere Şifalı İçmelerinin ardından Kubbe Dağı’nın bir hatıra fotoğrafı çektirecek olan katılımcılar, gezinin son durağı olan Nemrut’ta güneşin batışını seyretme fırsatı bulabilecek.
Başvuru yapılacak
Haftanın 7 günü yapılan gezi için, Gazi Parkı önünde bulunan Battalgazi Belediyesi Turizm bürosunu T.C. Kimlik kartlarıyla başvuru yaparak gezi turuna katılabilecek. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için 05375593390 numaralı İrtibat Operatöründen ayrıntılı bilgi alınabilecek.

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