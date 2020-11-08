Artem Dzyuba, mastürbasyon videosunun internete sızmasının ardından kadrodan çıkarıldı

Cinsel içerikli videosu sızdırılan Artem Dzyuba, Rusya milli takımının aday kadrosundan çıkarıldı.

Rusya Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov yaptığı açıklamada, "Saha içinde ve dışında, her oyuncu milli takımın gerekliliklerine uygun davranmalıdır. Artem de bu verdiğimiz kararın doğru olduğunu zamanla anlayacak" dedi.

Artem Dzyuba'nın babası Sergei Dzyuba da konuyla ilgili, "Henüz Artem ile konuşma şansı bulamadım, milli takımdan çıkarıldığını duydum. Görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayların üzerine 32 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesaplarını askıya aldı.

A Milli takımımız, 15 Kasım'da Rusya'yı konuk edecek.

