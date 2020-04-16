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Artık Kayseri’de ’Hastalıktan Ari İşletmesi’ var

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.04.2020 12:05 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ’Hastalıktan Ari İşletme Belgesi’ uygulamasında Kayseri’de ilk belge verildi.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ’Hastalıktan Ari İşletme Belgesi’ uygulamasında Kayseri’de ilk belgeyi İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ’Hastalıktan Ari İşletme Belgesi’ uygulamasında Kayseri’de ilk belge verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ’Hastalıktan Ari İşletme Belgesi’ uygulamasında Kayseri’de ilk belgeyi İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin verdi. Şahin, yaptığı açıklamada, "Hayvan sağlığı ve halk sağlığının korunması, güvenli hayvansal üretim yapılması ve hayvansal ürünlerin ihracatının sürdürülebilmesi için gerçek ve tüzel kişilere ait işletme veya işletmelerin, Bakanlık tarafından belirlenen hayvan hastalıklarından ari olarak üretim yapması amaçlanmaktadır. Hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için ari işletme desteklemesi yapılmaktadır. Bu işletmemiz Kayseri’de ilk Hastalıktan Ari İşletme Belgesi almaya hak kazanan işletmemizdir. Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmelere örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. İşletme anlayışlarından ve üretimlerinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

Hastalıktan ari işletmesi nedir?
"Karantina ünitesine sahip, hayvanları kayıt altına alınmış, asgari teknik ve hijyenik şartlara tüm hayvanları şap, tüberküloz ve brusella ile mücadele yönetmelikleri gereğince laboratuvar kontrolleri sonucu bu hastalıkları taşımadıkları belirlenen hayvancılık işletmelerine hastalıklardan ari işletme denilmektedir. Hastalıktan ari işletmelerinin işletmeye ait her türlü kayıt tutmaları, hijyen ve hayvan refahı kurallarını uygulamaları ve bununla ilgili kayıtları tutmaları, çiğ sütte bakteri, somatik hücre, aflotoksin miktarı, kalıntı miktarlarının limitlerin altında olmaları durumunda işletmeye onaylı hayvancılık işletmesi denilmektedir."

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Kocasinan
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Melikgazi
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uzunlulu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ayşegül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Gonca Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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