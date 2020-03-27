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Artuklu’da gönüllü kadınlar maske üretiyor

MARDİN HABERLERİ  | 27.03.2020 11:42 | Son Güncelleme

Mardin’in Artuklu İlçe Kaymakamlığı bünyesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, 14 gönüllü kadın tarafından günlük 500 adet maske üretiliyor.Artuklu Kaymakamlığı korona virüs önlemleri kapsamında Halk Eğitim Merkezinde gönüllü kadınlar aracılığıyla maske üretimine başladı.

Mardin’in Artuklu İlçe Kaymakamlığı bünyesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, 14 gönüllü kadın tarafından günlük 500 adet maske üretiliyor.
Artuklu Kaymakamlığı korona virüs önlemleri kapsamında Halk Eğitim Merkezinde gönüllü kadınlar aracılığıyla maske üretimine başladı. Günlük 500 adet üretilen maskeler, sağlık personeli ve güvenlik güçlerine dağıtılıyor. Konu ile ilgili bilgi veren Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Artuklu’da maske üretimini şimdilik 1 merkezde yaptıklarını söyledi. Kaymakam Gökpınar, "Kaymakamlığımız bünyesinde bulunan Halk Eğitim Merkezinde 14 gönüllü kursiyerimiz tarafından atölyemizde maske üretimi yapmaya başlandı. Şuan günlük olarak 500 maske üretilmektedir. Üretilen bu maskeler ilk etapta ilçemizde bulunan sağlık çalışanlarımıza ve güvenlik güçlerimiz dağıtılacak. Aralıksız bir şekilde devam edecek maske üretimiyle talep oldukça ilçemizde bulunan kurum ve kuruluşlarımızın da ihtiyacını karşılayacağız" dedi.

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