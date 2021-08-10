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Artvin-Erzurum kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor

10.08.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin-Erzurum kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor

ARTVİN (AA) - Artvin'de meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Artvin-Erzurum kara yolunun yaklaşık 55. kilometresindeki Sebzeciler köyü mevkisi ile 70. kilometredeki Yeniköy köyü mevkisinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisinin yola sürüklenmesi sonucu ulaşıma kapanan yolda temizlik çalışmaları devam ediyor.

Karayolları ekipleri ile bölgede baraj inşaatı ve yol yapım çalışmalarında faaliyet gösteren iş makinelerinin müdahalesiyle kara yolu tek şerit olarak ulaşıma açıldı.

Ekipler, iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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