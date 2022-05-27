ARTVİN (AA) - Artvin'de 1021 sikke ve obje ele geçirildi.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ile Hopa MİT Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Arhavi-Hopa kara yolu üzerinde bulunan kontrol noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüste yolcu olarak bulunan H.A'nın (58) üzerinde ve çantasında arama yapıldı.

Aramada, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 1021 sikke ve obje bulundu.

Sikke ve objeler tarihi eser vasfının tespiti amacıyla Artvin Müze Müdürlüğüne gönderildi.

H.A. adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



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