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Artvin'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

26.05.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde, yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenkaya köyü yol ayrımında yol kontrol faaliyeti sırasında C.C. (38) yönetimindeki minibüsü durdurdu.

Ekipler minibüste, 13'ü Afganistan, 3'ü Bangladeş uyruklu olmak üzere 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığında organizatör olduğu belirlenen sürücü C.C, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. ​​​​​​

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