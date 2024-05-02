YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Artvin’de dakikalarca kalp masajı yapılan kuş hayata döndürüldü

Artvin’de dakikalarca kalp masajı yapılan kuş hayata döndürüldü

İHA İHA
02.05.2024 10:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bir otomobilin camına çarparak yere düşen kuş, yapılan ilk yardım ve kalp masajıyla hayata geri göndü.

Artvin’de dakikalarca kalp masajı yapılan kuş hayata döndürüldü

Olay Kemalpaşa ilçe merkezinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir otomobilin camına çarpan kuş yere düştü. Hareketsiz halde yere yatan kuşu gören vatandaşlar, yeniden haytada dönmesi için seferber oldu.

Bölge esnaflarından Yana Yılmaz ve Funda Ergül, hareketsiz bir şekilde avuçlarına aldıkları kuşu yeniden yaşamasını sağlayabilmek için internete baktı. İnternetten öğrendikleri ile kuşa kalp masajı ve ilk yardımda bulunan Yılmaz ve Ergül’ün müdahalesi ile yaralı kuş yeniden canlandı. O anlar ise cep telefonuna kayıt eden esnaflar kuşun yeniden hayata dönmesiyle büyük mutluluk yaşadı.
"Güzel bir olaya şahit olduk" diyen ilçe esnaflarından Funda Ergül, ”Bir kuşa araç çarpmış bana getirdiler. Avucumda sadece nefes alıyordu. Hareket etmiyordu. Biz internetten baktık, sonra kalk masajı ve müdahalelerde bulunduk. Kanat çırpmaya başladı. Çok şükür hayata göndü. Daha sonra severken elimizden uçtu gitti. Doğaya kavuştu, ailesine kavuştu. Çok mutlu olduk" derken, kalp masajıyla kuşu hayata döndüren Yana Yılmaz ise “Kuşu hareketiz görünce. Hemen internette baktık ne iyi gelir diye, daha sonra kalp masajı yaptım canlandı. Suya soktum, melisa çayı yaptım hareket etti. Yeniden hayata dönmesi bizi çok sevindirdi” ifadelerini kullandı.

Artvin’de dakikalarca kalp masajı yapılan kuş hayata döndürüldü

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılda 45 gün uyanık kalan ipek böcekleri, dut yapraklarıyla özenle besleniyorlarYılda 45 gün uyanık kalan ipek böcekleri, dut yapraklarıyla özenle besleniyorlar
Ankara’da sağanak nedeniyle bazı metro istasyonları hizmet dışı kaldıAnkara’da sağanak nedeniyle bazı metro istasyonları hizmet dışı kaldı
Kayıp kuzenlerden 3 gündür haber alınamıyorKayıp kuzenlerden 3 gündür haber alınamıyor
Anahtar Kelimeler:
Artvin

Artvin Namaz Vakitleri 2 Mayıs Perşembe

İmsak
03:22
Sabah
05:02
Öğle
12:15
İkindi
16:06
Akşam
19:18
Yatsı
20:50
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.