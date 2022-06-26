YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Artvin'de dereye düşen köpek ve yavrularını vatandaşlar kurtardı

Artvin'de dereye düşen köpek ve yavrularını vatandaşlar kurtardı

26.06.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de dereye düşen köpek ve yavrularını vatandaşlar kurtardı

Artvin'de dereye düşen köpek ve yavrularını vatandaşlar kurtardı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Hopa ilçesinde dereye düşen köpek ve yavruları, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İlçede sanayi sitesinde bulunan şehir içi dolmuş kooperatifinde çalışan şoförler, yaklaşık 1 ay önce sokakta buldukları köpek ile 8 yavrusuna, kooperatif binasının arka tarafında bakmaya başladı.

Dün sabah işe geldiklerinde ise köpek ve iki yavrusunun dereye düştüğünü, istinat duvarı nedeniyle de çıkamadıklarını gören şoförler kısa sürede harekete geçti.

Şoförlerden Levent Sarı, merdiven yardımıyla dereye inerek, yavru köpekleri bulundukları yerden çıkarttı.

Anne köpek de insan yardımına ihtiyaç duymadan dereye uzatılan merdivenden çıkarak kurtuldu.

- "Yavru köpekler için daha güvenilir bir yer yaptık"

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Levent Sarı, derenin debisinin çok düştüğünü ve kenarlarında su olmaması nedeniyle köpeklerin akıntıya kapılmadığın belirterek, "Yaşanan olay sonrası yavru köpekler için daha güvenilir bir yer yaptık. Köpeklere burada yuva yaptık. Biz arkadaşlar olarak bakıyoruz, muhafaza ediyoruz. Köpeklerin tekrar düşmemesi için önlem aldık. İnşallah böyle bir olay tekrar başımıza gelmez." diye konuştu.

Şehir içi dolmuş durağında çalışan Tanju Saraçoğlu da köpek ve yavrularına, yaklaşık bir ay önce şoförler olarak sahip çıktıklarını anlattı.

Köpeğin ve yavrularının ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Saraçoğlu, "Arkadaşlar olarak aramızda para topluyoruz. Mama ve yiyeceklerini alıyoruz. Bu köpekleri çok seviyoruz." dedi.

Artvin'de dereye düşen köpek ve yavrularını vatandaşlar kurtardı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de yamaçtan yuvarlanan kaya kütlesi eve zarar verdiArtvin'de yamaçtan yuvarlanan kaya kütlesi eve zarar verdi
YÖK Başkanı Özvar'dan Prof. Dr. Sıddık Korkmaz için başsağlığı mesajıYÖK Başkanı Özvar'dan Prof. Dr. Sıddık Korkmaz için başsağlığı mesajı
Balıkesir'de arazide silahla vurulmuş biri kadın iki kişinin cesetleri bulunduBalıkesir'de arazide silahla vurulmuş biri kadın iki kişinin cesetleri bulundu
Anahtar Kelimeler:
Artvin

Artvin Namaz Vakitleri 26 Haziran Pazar

İmsak
02:33
Sabah
04:34
Öğle
12:21
İkindi
16:21
Akşam
19:57
Yatsı
21:48
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Ölümle burun buruna yolculuk! Saniyeler içinde ortalık karıştı

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.