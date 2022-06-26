Artvin'de dereye düşen köpek ve yavrularını vatandaşlar kurtardı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Hopa ilçesinde dereye düşen köpek ve yavruları, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İlçede sanayi sitesinde bulunan şehir içi dolmuş kooperatifinde çalışan şoförler, yaklaşık 1 ay önce sokakta buldukları köpek ile 8 yavrusuna, kooperatif binasının arka tarafında bakmaya başladı.

Dün sabah işe geldiklerinde ise köpek ve iki yavrusunun dereye düştüğünü, istinat duvarı nedeniyle de çıkamadıklarını gören şoförler kısa sürede harekete geçti.

Şoförlerden Levent Sarı, merdiven yardımıyla dereye inerek, yavru köpekleri bulundukları yerden çıkarttı.

Anne köpek de insan yardımına ihtiyaç duymadan dereye uzatılan merdivenden çıkarak kurtuldu.

- "Yavru köpekler için daha güvenilir bir yer yaptık"

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Levent Sarı, derenin debisinin çok düştüğünü ve kenarlarında su olmaması nedeniyle köpeklerin akıntıya kapılmadığın belirterek, "Yaşanan olay sonrası yavru köpekler için daha güvenilir bir yer yaptık. Köpeklere burada yuva yaptık. Biz arkadaşlar olarak bakıyoruz, muhafaza ediyoruz. Köpeklerin tekrar düşmemesi için önlem aldık. İnşallah böyle bir olay tekrar başımıza gelmez." diye konuştu.

Şehir içi dolmuş durağında çalışan Tanju Saraçoğlu da köpek ve yavrularına, yaklaşık bir ay önce şoförler olarak sahip çıktıklarını anlattı.

Köpeğin ve yavrularının ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Saraçoğlu, "Arkadaşlar olarak aramızda para topluyoruz. Mama ve yiyeceklerini alıyoruz. Bu köpekleri çok seviyoruz." dedi.



