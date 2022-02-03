Artvin'de doktoru bıçakla tehdit eden kişi gözaltına alındı

ARTVİN (AA) - Artvin'de bir kişi, tartıştığı doktoru bıçakla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Artvin Devlet Hastanesi'nin psikiyatri polikliniğinde uzman doktor Uğur Çıkrıkçılı ile muayene yaptığı sırada odasına giren H.G. (59) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.
Tartışma sırasında H.G, cebinden çıkardığı bıçakla Çıkrıkçılı'yı tehdit etti.
Bu esnada odada bulunan başka bir kişi araya girerek olası saldırıyı engelledi.
Artvin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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