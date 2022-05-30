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Artvin'de kamyonet şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı

30.05.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de kamyonet şarampole yuvarlandı, 2 kişi yaralandı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kılıçkaya köyü yolunun 12. kilometresinde Hüseyin Hayat'ın (25) kullandığı 08 AD 209 plakalı kamyonet şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Oğuzhan Yurdakul (25), kaldırıldıkları Yusufeli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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