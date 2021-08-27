Artvin'de otomobil park halindeki taksiye çarptı: 4 yaralı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İsmet Yamak'ın kullandığı 08 AAT 633 plakalı otomobil, Sundura Mahallesi Yanık Köprü mevkisinde park halindeki 08 T 1053 plakalı taksiye çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Yıldız Yamak, Ece Demircioğlu ve Sude Simge Sevinç yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ece Demircioğlu, ilk müdahalenin ardından helikopterle Erzurum'a sevk edildi.



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