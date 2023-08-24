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Artvin'de otomobilin nehre düştüğü kazada 2 kişi yaralandı

24.08.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de otomobilin Çoruh Nehri'ne düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Artvin'de otomobilin nehre düştüğü kazada 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, İbrahim G'nin kullandığı 08 AAS 452 plakalı otomobil, merkeze bağlı Aşağı Şehitlik Mahallesi'nde kontrolden çıkarak Çoruh Nehri'ne düştü.

Kazada sürücü ve sürücünün eşi Fatma G. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber vererek yardıma koştu.

Polis ekipleri ve vatandaşlar, halat yardımıyla nehre inerek kendi imkanlarıyla otomobilin üzerine çıkıp yardım bekleyen çifti nehirden çıkardı.

Yaralı çift, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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