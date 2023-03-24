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Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki ÇAYKUR Fabrikası’nda yangın

24.03.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde ÇAYKUR’a ait Çay Fabrikası’nda bugün sabah saatlerinde yangın çıktı.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki ÇAYKUR Fabrikası’nda yangın

Çıkan yangın uzun uğraşlar sonrasında kısmen kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında Kemalpaşa ilçesindeki ÇAYKUR’a ait Çay Fabrikası’nın kuru çay ambarında elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangın bir anda depodaki kuru çay paketlerini sararken yangın büyüyerek deponun tamamını sardı.

Gökyüzüne çıkan alevler ve dumanlar nedeniyle yangın fabrikadaki ekipler tarafından kontrol altına alınamayınca Hopa, Kemalpaşa, Arhavi ilçelerinin İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. Yardıma çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, 1,5 saat süren çalışmalar sonrasında yangın kismen kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları sürerken, milyonlarca liralık maddi hasar oluştu.

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