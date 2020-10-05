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Arya Sposa CEO’su Derya Demir’den gelinlik önerileri

ADANA HABERLERİ  | 05.10.2020 13:30 | Son Güncelleme

Adanalı ünlü gelinlik markalarından Arya Sposa’nın CEO’su Derya Demir, “Gelin adaylarının düğünde kusursuz görünüme kavuşmaları için vücut tipine uygun gelinlik tercih etmeleri gerektiğini söyledi.Gelin adaylarının en çok kafa karışıklığı yaşadığı konulardan birisinin kumaşından tasarımına kadar yüzlerce farklı seçenek arasında gelinlik seçmek olduğuna dikkat çeken Demir, sektördeki tecrübesini ve birikimlerini paylaştı.

Arya Sposa CEO’su Derya Demir’den gelinlik önerileri

Adanalı ünlü gelinlik markalarından Arya Sposa’nın CEO’su Derya Demir, “Gelin adaylarının düğünde kusursuz görünüme kavuşmaları için vücut tipine uygun gelinlik tercih etmeleri gerektiğini söyledi.
Gelin adaylarının en çok kafa karışıklığı yaşadığı konulardan birisinin kumaşından tasarımına kadar yüzlerce farklı seçenek arasında gelinlik seçmek olduğuna dikkat çeken Demir, sektördeki tecrübesini ve birikimlerini paylaştı. “Düğün gününün kusursuz olmasını istiyorsanız, gelinlik seçimine özen göstermelisiniz” uyarısında bulunan Demir, “Düğünde mükemmel görünmenin bir numaralı sırrı, bence vücut tipine göre yapılan gelinlik seçimi. Gelin adayları, eğer vücut tiplerini bilir ve öne çıkarmaları gereken bölgelere göre bir tercihte bulunurlarsa, kusursuz görüntüyü elde etmeleri hiç zor olmayacaktır” diyen Demir, “Biz kadınlarda vücut tipini beşe ayırıyoruz. Bunlar; armut, kum saati, elma, dikdörtgen ve ters üçgen diye adlandırdığımız vücut proporsiyonları. Her vücut tipinin kendisine uygun gelinlik modeli mevcut. Normal ya da küçük göğüsler, ince bel ve geniş kalçalara sahip olan kadınları, üçgen ya da armut vücut tipine sahip olarak kategori ediyoruz. Bu tür danışanlarımıza daha çok ‘A kesim’ gelinlik modellerini öneriyoruz. Eğer tercih ederse bu vücut tipine sahip kadınlar, prenses gelinlik modellerini de tercih edebilirler” diyen Demir, “90-60-90 vücut ölçülerine sahip kadınları ise kum saati vücut tipi olarak adlandırıyoruz. Bu vücut tipine sahip gelin adayları istedikleri her gelinlik modelini tercih edebilirler. Özellikle balık kesim modeller, bu vücut proporsiyonuna sahip kadınlarımıza çok yakışıyor” dedi.
Diğer vücut tipleri için de öneriler de bulunan Demir, “Elma vücut tipine sahip gelin adaylarımıza ‘V yaka’ ve dekolteli gelinlikleri tavsiye ediyoruz. Bu sayede dolgun göğüse sahip kadınların, daha orantılı bir görüntüye kavuşmasını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra, kıvrımı az olan dikdörtgen vücut tipine sahip gelin adaylarımıza ise düz kesim gelinlikleri öneriyoruz” ifadelerini kullandı. Demir, “Ters üçgen vücut tipindeki gelin adaylarımıza ise ‘A kesim’ ya da prenses modelleri çok yakışıyor. Bunun yanı sıra 2020’nin trendelerinden olan halter kesim de bu vücut tipine sahip gelin adaylarımıza bir diğer tavsiyemiz” dedi.
Gelinliğin özellikle yaka tipi ve kol modelinin çok önemli olduğunu vurgulayan Demir, “Gelin adaylarımız bu özel güne hazırlanırken çok heyecanlı oluyorlar. Onların bu heyecanına ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tercih edebilecekleri birçok model var. Onlar içlerine en sinen modeli seçsinler, düğünde kendilerini iyi hissettikleri zaman, zaten kusursuz görünecekler” şeklinde konuştu.

Arya Sposa CEO’su Derya Demir’den gelinlik önerileri

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