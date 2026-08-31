Kalp krizi geçirmişti! Cem yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

“CMYLMZ”, “G.O.R.A.” “Kara Komik Filmler” gibi imza attığı birçok yapımla Türk halkının sevilen sanatçılarından biri olan Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde 2 gün önce kalp krizi geçirmişti.

OPERASYON 40 DAKİKA SÜRDÜ

Ayvacık Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Yılmaz, ÇOMÜ Hastanesinde sevk edilerek burada anjiyo oldu. Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından Cem Yılmaz’a el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapıldı.

SEVİNDİREN HABER GELDİ

Operasyon sonrası sağlık durumu iyi olan Cem Yılmaz, 2 günlük takip süresini doldurdu. Durumu stabil olan Cem Yılmaz, şikayeti olmadığı için ilaçları yazılarak bugün saat 19.30 sıralarında taburcu oldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır