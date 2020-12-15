Arzum'un halka arzında talep toplama 17-18 Aralık’ta

İSTANBUL (AA) - Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, "Uyguladığımız kurumsal yaklaşım ve şeffaflığımız sayesinde kültürel olarak da halka açık bir şirket gibi yaşamayı kanıksadık. Şimdi, küçük ev aletlerinin büyük inovasyon gücü olarak başarılarımıza yeni ortakları davet ediyoruz." dedi. Küçük Ev Aletleri sektöründe faaliyet gösteren Arzum’un halka arzı öncesinde online basın toplantısı düzenlendi. Kolbaşı, toplantıda yaptığı konuşmada, şirketin köklerinin 1966’ya dayandığını ve Arzum’un bugün yurt dışında da birçok ülkede milyonlarca haneye ulaştığını dile getirdi. Arzum’un ürettiklerini Türkiye’de 20 binin üzerinde satış noktasına ulaştıran satış ve dağıtım ağı, 500’ün üzerinde müşterisi ve 400’ün üzerinde yetkili servisi ile Türkiye’nin küçük ev aletleri sektörünün öncü oyuncularından biri konumunda olduğunu belirten Kolbaşı, "Küçük ev aletleri pazarındaki pek çok kategoride lider ve öncü konumunu yıllardır istikrarla sürdüren markamızla halka açılmak için en doğru zamanda olduğumuza inanıyoruz." diye konuştu.

Kolbaşı, "Halka açılma, bu markanın devamlılığı açısından her zaman vizyonumuzda olan bir konuydu. Bugüne kadar iki özel sermaye fonu ortağımız oldu. 5 kez özel sektör tahvili ihracı gerçekleştirdik. Kurumsal yatırımcılarımız da performansımızı yakından gözlemledi. Uyguladığımız kurumsal yaklaşım ve şeffaflığımız sayesinde kültürel olarak da halka açık bir şirket gibi yaşamayı kanıksadık. Şimdi, küçük ev aletlerinin büyük inovasyon gücü olarak başarılarımıza yeni ortakları davet ediyoruz." ifadelerini kullandı. - "Umarım bu Türkiye’de var olan bütün markalara iyi bir çıkış noktası olur" Halka arzın Kolbaşı Ailesi’nin en başından beri hayal ettiği ve markanın artık aileden çok Türkiye’ye mal olduğunu dile getiren Kolbaşı, şunları kaydetti: "Arzum’un borsada olmasını doğru buluyorduk ve bugün de o adımı atıyoruz. Bizim için de bu çok keyif verici çünkü bu yolculukta SPK’ya gittik, 5 kere tahvil ihraç ettik, hesaplarımız açık. Mümkün olduğunca şeffaf ve hesap verebilir olduk. Bu da şunu sağladı; bir aile şirketinin aslında sürdürülebilirlik anlamında önemli bir adımı oldu bu. Umarım ki bu hem bizim sektörümüze hem de Türkiye’de var olan bütün markalara iyi bir çıkış noktası, iyi bir açılım olur. Bu konuda biz de bütün tecrübelerimizi paylaşmaya her zaman açığız. Halka arz önemli çünkü biz bugüne kadar Türkiye’de hemen hemen her haneye girerek onlara dokunduk. Onlarla beraber birçok anıyı yaşadık. Bazen üzüldük bazen sevindik. Bundan sonra da bizim değerli yatırımcılarımızla da aynı hisleri paylaşmak için bu konuda şirketin kapılarını açıyoruz ve diyorum ki gelin bize ortak olun hep beraber gidelim hep beraber iyi şeylere imza atalım."

- "Pandemi bizim sektöre ve bize yakın sektörlere olumlu yansıdı" Kolbaşı ayrıca sorulan soru üzerine pandemi sürecinin birçok sektöre farklı farklı etkilerde bulunduğuna dikkati çekerek, "Uluslararası araştırma şirketlerine baktığınız zaman insanların en fazla evde, evin de mutfağında vakit geçirdiği görüyoruz. Dolayısıyla maalesef bu her sektör için aynı olmadı ama özellikle bizim küçük ev aletleri, bize yakın olan sektörler, zücaciye gibi beyaz eşya, mobilya gibi sektörlere aslında olumlu yansıdı. Dolayısıyla ben 2021’in en azından ilk yarısında bu olumlu yansımanın devam edeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. - "Global marka olma yolunda yurt dışı pazarlarda daha fazla söz sahibi olacağına inanıyorum" Arzum'un ortağı SDA International’i temsilen Arzum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Faralyalı ise halka arz adımıyla Arzum’un yoluna çok daha güçlü biçimde devam edeceğine inandığını söyledi. SDA International ile 2013’te Arzum Elektrikli Ev Aletleri şirketinin ortağı oldukları bilgisini paylaşan Faralyalı, "Arzum’la ortaklık dönemimizde de şirket finansal performansının ve başarılarının kalıcı ve dayanıklı olduğunu kanıtladı. Birlikte tüm hedeflerimize ulaştık. Arzum’un halka arz sonrası yoluna çok daha güçlü biçimde devam edeceğine ve global marka olma yolunda yurt dışı pazarlarda daha fazla söz sahibi olacağına inanıyorum." dedi.

Faralyalı ayrıca sorulan soru üzerine halka arzdan 206-260 milyon TL arasında gelir beklendiğini söyledi. - "Kazandıklarımızı kaynak yaratmak için küçük adımlarla harcama yoluna gittik" Arzum Üst Yöneticisi (CEO) Mete Zadil de Arzum'un başarılarının temelinde tasarım, inovasyon ve Ar-ge’ye verilen önemin yanı sıra Yönetim Kurulunun tam desteğiyle sağlam bir strateji ve bütçe disiplininin bulunduğunu belirterek şunları kaydetti: "Deloitte tarafından 'En İyi Yönetilen Şirket' ödülünü almamızın ana sebebi de aslında stratejideki sağlamlığımızdı. Şirket yönetimi temelde kaynak yönetimidir. Kaynaklarınız ne kadar kuvvetliyse şirketiniz de o kadar kuvvetli olur ve olanaklar doğar. Kaynaklarımızı da çok iyi kullandık ve kaynak yaratmak için elimizden geleni yaptık. Her zaman kazandıklarımızı kaynak yaratmak için küçük adımlarla harcama yoluna gittik. Karımızı son beş yılda her yıl artırarak ilerledik. Bugüne dek hep, karlılık odaklı stratejimiz çerçevesinde brüt kar marjını korumaya, karlılıktan taviz verecek hamleler yapmamaya özen gösterdik. Şirketin toplam satışları içerisinde tasarımı ve patenti kendimize ait olan ürünlerin oranını yükselttik, brüt kar marjının yükselmesinde bu durumun önemli bir etkisi oldu. İlk 3’te olduğumuz mutfak aletleri kategorilerinde performansımızı aynı hızda devam ettirmemize ek olarak, sıcak içecek hazırlama, kişisel bakım gibi kategorilerde hızlı büyüme sergiledik, ihracat pazarlarındaki etkinliğimizi artırarak ihracatımızın toplam hasılat içerisindeki payını arttırdık ve e-ticaret satış kanalındaki büyüme trendini de değerlendirerek satışlarımızı artırdık."