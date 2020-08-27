YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aşağı Nazilli doğal gaza kavuşuyor

Aşağı Nazilli doğal gaza kavuşuyor

AYDIN HABERLERİ  | 27.08.2020 09:34 | Son Güncelleme

Nazilli Şirinevler ve Karaçay Mahallelerinde doğal gaz çalışması hız kazandı.

Nazilli Şirinevler ve Karaçay Mahallelerinde doğal gaz çalışması hız kazandı. 31 Mart yerel seçimlerinde Kürşat Engin Özcan’ın seçim vaatleri arasında yer alan ’Aşağı Nazilli Doğal Gaz’ bağlantısında ilk etap tamamlanıyor.
Enerya ve saha ekiplerinden yerinde bilgi alan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "2020 yılı yatırım planlaması içerisinde Nazilli’nin tamamında 23 km’lik hattın tamamlanacağı müjdesini verdi. Başkan Özcan; Enerya yetkilileri ile 4 safhada oluşan görüşmeler neticesinde Milletvekillerimizin de desteğiyle Aşağı Nazillimizde değişim başladı" dedi.
Hat döşemek için açılan alanların diğer altyapı unsurlarının da kontrol edildiğini ifade eden Özcan, "Söz verdiğimiz gibi Aşağı Nazillimiz doğal gazla buluşuyor. Şehrimize ve Aşağı Nazillimize tekrardan hayırlı, uğurlu olsun.
Özveri ile çalışan Enerya ve saha ekiplerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Bu planlamaya göre; Karaçay ve Şirinevler Mahallerinde 1. Etapta 9 km’lik hat döşenecek. Her iki mahallede de kesişen sokakların baz alındığı çalışma; 265, 174, 273, 246, 248, 266, 234, 250, 230, 295, 275, 64, 258, 277, 256, 329, 331, 311, 232, 319,321 nolu sokakları ve Ertuğrul Ünlüer, Beşeylül, Reşit Galip caddelerini kapsıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Tuzla Gemi Gençlik Merkezi’nde anlamlı dalış
Tuzla Gemi Gençlik Merkezi’nde anlamlı dalış
Adana’da korona virüse karşı ek tedbirler
Adana’da korona virüse karşı ek tedbirler
Antalya'da bir binada karantina uygulaması başlatıldı
Antalya'da bir binada karantina uygulaması başlatıldı
Kastamonulu üreticiler, “Kontrplak sektörü, Türkiye’nin talebini karşılayacak durumda”
Kastamonulu üreticiler, “Kontrplak sektörü, Türkiye’nin talebini karşılayacak durumda”
Erdek Emniyet Müdürlüğüne Faik Karabaş atandı
Erdek Emniyet Müdürlüğüne Faik Karabaş atandı
Gençler, Ege Üniversiteli olmak için ter döküyor
Gençler, Ege Üniversiteli olmak için ter döküyor

Aydın Namaz Vakitleri 27 Ağustos Perşembe

İmsak
05:01
Sabah
06:27
Öğle
13:15
İkindi
16:56
Akşam
19:53
Yatsı
21:14

Aydın Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Perşembe

Aysen Eczanesi
Merkez
Esin Eczanesi
Merkez
Pelinsu Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Almanya, aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı
Almanya, aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı
Nazilli Esenköy’de yol çalışmaları tamamlandı
Nazilli Esenköy’de yol çalışmaları tamamlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.