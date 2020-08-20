Aşağıya atlayan işçi yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde başı dönen 39 yaşındaki adam inşaattan düşmemek için bir kat aşağıya atladı.

Edinilen bilgiye göre, Müftü Mahallesi İbrahim Efe Caddesi üzerinde yapımı devam eden inşaatta çalışan Ali C. (39), çalıştığı esnada başının dönmesi üzerine inşaattan düşmemek için bulunduğu kattan bir kat aşağı atlayarak hafif şekilde yaralandı. Yaralı işçinin çalışma arkadaşları, ayağını inciten işçinin baş dönmesi yaşadığını ve düşmemek için bir kat aşağıya atladığını ifade ettiler. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Savcılık olay ile ilgili soruşturma başlattı.



