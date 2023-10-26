Asansör kazasında hayatını kaybeden öğrencinin kimliği belli oldu

Olay KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci yurdu binasında bulunan asansör iddiaya göre fazla yükü kaldıramayınca bir kat aşağıya doğru hareket ederek zemine düştü. Asansörün hareket etmesi ile birlikte paniğe kapılan kız öğrenci hareket eden asansörden dışarı çıkmak isteyince duvarla asansör arasına sıkıştı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kız öğrencinin hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden kız öğrencinin cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Asansörde bulunan diğer öğrenciler ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

KIZ ÖĞRENCİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Edinilen bilgiye göre, yaşanan kazada hayatını kaybeden kız öğrencinin Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi Zeren Ertaş olduğu belirlendi. Kız öğrencinin ailesine de acı haberin verildiği öğrenildi.

