Asansörde mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, asansörde mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri dışarıya çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, olay Zeytinli İkizçay Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. Asansörün bilinmeyen nedenle arıza yapması üzerine çıkamayan 2’si kadın 5 kişi itfaiyeden yardım istedi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Grup Amirliği ekipler yarım saatlik bir çalışmanın ardından kişileri içeriden çıkarmayı başardı. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, ekiplere teşekkür ettiler.



