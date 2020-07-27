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Asansörde mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.07.2020 20:20 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, asansörde mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri dışarıya çıkardı.Edinilen bilgiye göre, olay Zeytinli İkizçay Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi.

Asansörde mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, asansörde mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri dışarıya çıkardı.
Edinilen bilgiye göre, olay Zeytinli İkizçay Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. Asansörün bilinmeyen nedenle arıza yapması üzerine çıkamayan 2’si kadın 5 kişi itfaiyeden yardım istedi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Grup Amirliği ekipler yarım saatlik bir çalışmanın ardından kişileri içeriden çıkarmayı başardı. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, ekiplere teşekkür ettiler.

Asansörde mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

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