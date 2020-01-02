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  4. ASAT Yapı Malzemeleri Laboratuvarı kurdu

ASAT Yapı Malzemeleri Laboratuvarı kurdu

ANTALYA HABERLERİ  | 02.01.2020 11:59 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, projelerinde kullandığı malzemelerin uluslararası standartlara uygunluğunu ölçmek amacıyla Yapı Malzemeleri Laboratuvarı kurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, projelerinde kullandığı malzemelerin uluslararası standartlara uygunluğunu ölçmek amacıyla Yapı Malzemeleri Laboratuvarı kurdu. Toplamda 1045 metrekare deney alanına sahip laboratuvar 4 milyon 500 bin liraya mal oldu.
İşletmesi Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ALDAŞ tarafından yürütülen laboratuvarda teknik cihaz ve donanımların montajı tamamlandı. Cihaz ve ekipmanların temini, montajı, kurulumu ve gerekli eğitimler ASAT Genel Müdürlüğü’nce sağlandı. 4 milyon 500 bin TL’ye mal olan tesis 845 metrekare kapalı, 200 metrekare yarı açık olmak üzere toplamda 1045 metrekarelik deney alanına sahip. ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, ASAT’taki birim yöneticileri ile birlikte henüz aktif hale gelmeyen Yapı Malzemeleri Laboratuvarı’nda incelemelerde bulundu. Kurt, ALDAŞ yöneticilerinden laboratuvarla ilgili bilgi aldı.
ASAT Genel Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlara birlikte hizmet verecek laboratuvar sayesinde altyapı ve üst yapı işlerinde kullanılan malzemelerin teknik özelliklerini ve kalitelerini bilimsel olarak ölçmek mümkün olacak. Termoplastik malzemelerin laboratuvar testlerinin yapılabileceği tesis sayesinde kontrollü, güvenli ve kaliteli malzemeler seçilebilecek. Bütün alt ve üst yapı çalışmalarında standartlar yükseltilirken, olası kamu zararlarının da önüne geçilecek.
Tesiste, beton, zemin, agrega ve termoplastik malzemeler laboratuvarı olmak üzere 4 ana bölüm yer alıyor. Bu bölümlerde yaklaşık 150 farklı konuda deney yapılabilecek. Laboratuvar faaliyete geçtiğinde ASAT, demirden, çimentoya, betondan plastik ürünlere kadar birçok malzemeyi test edebilecek. Kullanılacak malzemelerde uluslararası standartları yakalanacak. Yapı Malzemeleri Laboratuvarı sahip olduğu deney kapasitesiyle bölgedeki en kapsamlı deney laboratuvarı olacak.

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