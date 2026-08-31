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Şeyma Subaşı transparan tercihiyle düğünün önüne geçti

Sibil Çetinkaya’dan kuzeni Derev Clara Kösedağ’ın düğünü sosyal medyada konuşuluyordu. Davetliler arasında yer alan Şeyma Subaşı transparan tercihiyle düğünün önüne geçti.

Şeyma Subaşı transparan tercihiyle düğünün önüne geçti

Yaptığı her hareketle olay olmayı başaran Şeyma Subaşı bu sefer düğünde ortaya çıktı. Şeyma Subaşı Sibil Çetinkaya’dan kuzeni Derev Clara Kösedağ’ın düğününde oldukça iddialı bir seçim yaptı.

Şeyma Subaşı transparan tercihiyle düğünün önüne geçti 1
Uyuşturucu soruşturması sonrası ‘samimi bir tövbe sürecindeyim’ diyen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı düğünde baştan aşağı transparan giyerek resmen düğünün önüne geçti.

Şeyma Subaşı transparan tercihiyle düğünün önüne geçti 2

Subaşı'nın bu iddialı tarzı "Düğüne yakışmamış", "İnsan biraz yol yordam bilir", "Düğünde bu kıyafet olmamış" sözleriyle eleştirildi.

Şeyma Subaşı transparan tercihiyle düğünün önüne geçti 3

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Adli Tıp Kurumu’nda verdiği uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Şeyma Subaşı “Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum ve geçtim. Kendimle ve geleceğimle alakalı kararlar aldığım büyük bir dönemdeyim. Şu anda ve her zaman odağım; sağlığım, kızım ve daha fazla farkındalık, inanç ve sorumlulukla yaşamak” demişti.

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Şeyma Subaşı
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