Aşçı adaylarına bıçak eğitimi verildi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerinin alana yönelik yetkinliklerini arttırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler ‘Günümüzde Kesici Aletler ve Bıçakçılık’ konulu seminerle devam etti.

Bu kapsamda bıçakçılık üzerine 140 yıldan fazla deneyime sahip olan Pirge firması eğitim sorumluları Tankut Paçacı ve Sadık Doğan tarafından verilen seminerde bıçağın yapısı, tutuş şekilleri, mutfakta kullanıldığı yere göre çeşitleri, renk kodlamaları, doğrama tekniklerinde bıçağın önemi, pastacılıkta kesici aletler, bıçak bilenirken dikkat edilmesi gereken noktalar ve bıçakların temizlenmesi gibi konular işlendi. Seminer sürecinde yapılan bilgi yarışmasında Pirge eğitmenleri tarafından sorulan sorulara doğru cevap veren öğrencilere şef bıçakları hediye edildi. Seminer sonunda Aşçılık Programı Başkanı Öğretim Görevlisi Taner Öztürk eğitmenlere teşekkür ederken Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hümeyra Taşçıoğlu Baysal, eğitmenlere teşekkür belgesi takdim etti.

