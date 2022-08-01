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Aşçılık mezunları ne iş yapar? Aşçılık (MYO) bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

29.07.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşçılar el emeği ile ortaya çıkarılan yemeklerin mimarıdır. Meslek seçimi çalışma hayatımızı belirleyen önemli kararlardan oluşur. Yemek yemeyi ve yapmayı sevenlerin tercih ettiği aşçılık (MYO) mezunları ne iş yapar?

Aşçılık mezunları ne iş yapar? Aşçılık (MYO) bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Aşçılar tıpkı doktorlar gibi beyaz önlük giyer. Bunun en büyük sebebi ise insan sağlığının yemekte başlıyor olmasıdır. Aşçılık bölümünü tercih edecek bir insanın kesinlikle mutfağa ilgi duyması gerekir. Bölüm öğrencilerinin yemek yemeyi de seviyor olması gerekir. Çünkü bir atasözü der ki “Asla zayıf bir şefe güvenme.”

Aşçılık (MYO) bölümü nedir?

Aşçılık bölümü, direkt olarak bir meslek bölümüdür. Meslek liseliler direkt olarak bölüme geçiş yapabilirler. Bölümün amacı öğrencilerine bütün yemek kültürlerini öğreterek farklı alanlarda aşçılar yetiştirmektir.

Aşçılık (MYO) bölümü eğitim süresi kaç yıl sürüyor?

Aşçılık bölümü iki yıllık bir önlisans bölümüdür. Meslek yüksek okullarında eğitim verilir. Aşçılık bölümü ülkemizde pek çok üniversitede bulunur.

Başlıca aşçılık (MYO) bölümü dersleri aşağıdaki gibidir;

  • Beslenme
  • Gıda Teknolojisi
  • Aşçılığa Giriş
  • Genel İşletme
  • Pişirme Yöntemleri
  • Mutfak Tarihi ve Kültürü
  • Osmanlı Mutfağı
  • Mutfak Planlama
  • Hijyen ve Sanitasyon
  • Endüstriyel Mutfak Uygulamaları

Aşçılık (MYO) mezunları ne iş yapar?

Aşçılık bölümü mezunları çalıştıkları kurumun yemek organizasyonlarını üstlenirler. Aşçılık (MYO) mezunları iş imkanları ise oldukça fazla ve çeşitlidir. Bölüm mezunları çalıştıkları kurumun menüsünü belirleme ve yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasından sorumludurlar.

Aşçılık (MYO) mezunları nerelerde çalışır?

Aşçılık (MYO) mezunlarının kamuda iş olanakları oldukça çeşitlidir. Mezunlar atandığı vakit kamu kurumlarının yemekhane sorumluluğunu alabililer. Atamalar ise KPSS puanı doğrultusunda yapılmaktadır. Aşçılık (MYO) mezunlarının özel sektörde iş olanakları ise fazladır. Özel catering şirketlerinde, otellerde ve özel yemekhanelerde görev alabilirler.

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