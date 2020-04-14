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Aşevine destekler artarak sürüyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.04.2020 18:39 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi aileler için açılan aşevine kumanya desteği devam ediyor.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi aileler için açılan aşevine kumanya desteği devam ediyor. Eski Meclis üyeleri Osman Yavuz, Coşkun Öztürk ve Serkan Yalçın ile İnşaat Mühendisi Baha Göktürk kumanya yardımında bulunarak katkı sağladı. Kdz. Ereğli Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek hizmeti ve gıda kolisi yardımları devam ediyor.
Belediye Meclisi eski üyeleri Diş Hekimi Osman Yavuz, Coşkun Öztürk ve İnşaat Yüksek Mühendisi Serkan Yalçın ile İnşaat Mühendisi Baha Göktürk aşevine kumanya yardımında bulunarak destek verdi.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, aşevine desteğin arttığını ifade ederek:”Evlere sıcak yemek göndermeye devam ediyoruz. Üç kap sıcak yemek hazırlıyoruz. Kapılarına giderek teslim ediyoruz. Sadece 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine değil günübirlik çalışırken şu an işsiz kalmış, çalışamayan genç vatandaşlarımıza da gıda kolisi ve sıcak aş gönderiyoruz” dedi.
Başkan Posbıyık açıklamasında: “Ereğli halkı bize destek oluyor. Biz hem belediye olarak kaynaklarımızı seferber ediyoruz. Hem de hayırseverler katkıda bulunuyor. Eski meclis üyelerimiz ve arkadaşları aşevinde kullanılmak üzere bize erzakları teslim ettiler, hepsine teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin. Keselerine bereket diyorum” ifadelerini kullandı.

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