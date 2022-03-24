MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ashley Graham'ın dünyası değişti ama pozları değişmedi

Ashley Graham'ın dünyası değişti ama pozları değişmedi

24.03.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarını kucağına aldıktan sonra zamanını çocuklarıyla geçirmeye çalışan büyük beden model Ashley Graham'ın dünyası değişti. Ashley Graham dünyası değişse de iddialı pozlarını değiştirmiyor. Ünlü model son olarak süt pompalarken çektiği pozları paylaştı.

Ashley Graham'ın dünyası değişti ama pozları değişmedi

Yönetmen Justin Ervin ile evli olan dünyanın ilk büyük beden modeli Ashley Graham ikinci kez hamile kalmış ve ikizlerini kucağına almıştı. Hamileyken verdiği çıplak pozlarla "Doğur artık" dedirten Graham zamanını çocuklarıyla geçirmeye çalışıyor. Podyumdan podyuma koştuğu günler bir süredir geride kalsa da işlerini aksatmamaya çalışan Ashley Graham'ın dünyasını da bir hayli değişti.

Sık sık çocuklarıyla paylaşımlar yapan Graham iddialı pozlarına da devam ediyor. Büyük beden model son olarak süt pompaladığı anları paylaştı.

atk

Ashley bu anları paylaşarak "Vücudumun pompa pompası pompasına gitmesi hoşuma gidiyor" yorumunda bulundu.

aüt

Ünlü modele "Harika görünüyorsun" yorumları yağdı.

lmy

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bütçesine uygun ev bulamayınca eski eş bakın ne yaptıBütçesine uygun ev bulamayınca eski eş bakın ne yaptı
Kardeşinin tutuklandığı gece... Şoke etti Kardeşinin tutuklandığı gece... Şoke etti
Son Dakika! Ciciş lakaplı Esra Ersoy küçük çocuğa cinsel istismardan tutuklandıSon Dakika! Ciciş lakaplı Esra Ersoy küçük çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da ulaşıma zam teklifi neden reddedildi? Ulaştırma Bakanlığı sebebini açıkladı

İstanbul'da ulaşıma zam teklifi neden reddedildi? Ulaştırma Bakanlığı sebebini açıkladı

Flaş hamle! Türkiye'nin davetine jet yanıt... Başvurular başladı

Flaş hamle! Türkiye'nin davetine jet yanıt... Başvurular başladı

Birleşme partisini göremedi! O isim Survivor'a veda etti

Birleşme partisini göremedi! O isim Survivor'a veda etti

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Akın akın geliyorlar! "Türkiye çok ucuz ne ihtiyacımız varsa alıyoruz"

Akın akın geliyorlar! "Türkiye çok ucuz ne ihtiyacımız varsa alıyoruz"

İstanbul için zam kararı verildi, İBB Sözcüsü Murat Ongun tepki gösterdi: Tek amaç batırmak

İstanbul için zam kararı verildi, İBB Sözcüsü Murat Ongun tepki gösterdi: Tek amaç batırmak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.