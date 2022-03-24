Ashley Graham'ın dünyası değişti ama pozları değişmedi

Yönetmen Justin Ervin ile evli olan dünyanın ilk büyük beden modeli Ashley Graham ikinci kez hamile kalmış ve ikizlerini kucağına almıştı. Hamileyken verdiği çıplak pozlarla "Doğur artık" dedirten Graham zamanını çocuklarıyla geçirmeye çalışıyor. Podyumdan podyuma koştuğu günler bir süredir geride kalsa da işlerini aksatmamaya çalışan Ashley Graham'ın dünyasını da bir hayli değişti.

Sık sık çocuklarıyla paylaşımlar yapan Graham iddialı pozlarına da devam ediyor. Büyük beden model son olarak süt pompaladığı anları paylaştı.

Ashley bu anları paylaşarak "Vücudumun pompa pompası pompasına gitmesi hoşuma gidiyor" yorumunda bulundu.

Ünlü modele "Harika görünüyorsun" yorumları yağdı.



