Aşılanma oranının yüksek olduğu Trakya'da 15 yaş ve üstündekilerin aşılanması sürüyor

KIRKLARELİ/EDİRNE (AA) - Trakya'da, Kovid-19'la mücadele kapsamında, 15 yaş ve üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilerin aşılanması devam ediyor.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında, 15 yaş ve üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekiler, aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini olabiliyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar hastane ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan 17 yaşındaki Berke Duru, AA muhabirine, okulların yüz yüze eğitime başlaması için aşılama çalışmalarının önemli olduğunu söyledi.

Herkesi aşı olmaya davet eden Duru, aşı olduğu için kendini artık daha güvende hissettiğini kaydetti.

Özge Özgül (14) ise herkesin aşı olması gerektiğini belirterek "Aşıdan korkmasınlar, aşı can yakmıyor" dedi.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde ilk aşısını vurduran 15 yaşındaki Kubilay Arda, herkesin sağlığı için aşı vurdurması gerektiğini belirtti.

Aşısını yaptırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İlke Tülümen, "Hastalıktan korunmanın tek yolu aşı yaptırmak, o nedenle herkesin aşısını yaptırması gerekir" dedi.

Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye geneli aşılama yüzdesinde Edirne'de 3'üncü, Kırklareli 4'üncü, Tekirdağ ise 8'inci sırada yer alıyor.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Edirne'de yüzde 85, Kırklareli'nde yüzde 84,6, Tekirdağ'da yüzde 81,1 olarak açıklandı.

