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ASİMDER Başkanı Gülbey: “Rusya Azerbaycan’ı vuracak”

IĞDIR HABERLERİ  | 27.07.2020 23:09 | Son Güncelleme

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan’ın ateşkes anlaşmasını ihlal ederek 12 Temmuz’da Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine saldırması ve Rusya’ın 18-19 Temmuz tarihlerinde Azerbaycan sınırları yakınında 150 bin askerle tatbikat başlatmasının Azerbaycan’a müdahale etmek niyetiyle yapıldığını iddia etti.12 Temmuz’da Ermenilerin başlattığı savaşın işgal edilmiş Karabağ ile ilgisi olmadığını, tek hedefin Rusya doğalgazına alternatif gösterilen TANAP boru hattı ve Bakü-Tiflis-Kars tren hattı olduğunu söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Ermeniler yine dünya kamuoyunu hiç şaşırtmadı.

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan’ın ateşkes anlaşmasını ihlal ederek 12 Temmuz’da Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine saldırması ve Rusya’ın 18-19 Temmuz tarihlerinde Azerbaycan sınırları yakınında 150 bin askerle tatbikat başlatmasının Azerbaycan’a müdahale etmek niyetiyle yapıldığını iddia etti.
12 Temmuz’da Ermenilerin başlattığı savaşın işgal edilmiş Karabağ ile ilgisi olmadığını, tek hedefin Rusya doğalgazına alternatif gösterilen TANAP boru hattı ve Bakü-Tiflis-Kars tren hattı olduğunu söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Ermeniler yine dünya kamuoyunu hiç şaşırtmadı. 1914 ve 1915 yıllarında nasıl Avrupa ve Rusya’nın maşalığını yapıp bin yıl birlikte yaşadığı Osmanlı’ya ve Müslüman Türk milletine ihanet ettiyseler, bugün Azerbaycan’a saldırmakla da Rusya’nın menfaatlerine hizmet etmek için maşa görevini üstlenmişlerdir. Ermeniler işgal ettikleri Karabağ’dan kilometrelerce uzaktaki Tovuz bölgesine saldırarak Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye ekonomisine faydası olan ama Rusya ekonomisine darbe vuracak olan doğalgaz ve tren hattını hedef almıştır. Rusya 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinden beri Azerbaycan sınırına 150 bin askerini yığmış ve sözde tatbikat yapıyorlarmış, maşası Ermenistan’a hiç sorun olmayan bölgeyi vurdurup, sonra da bölgenin büyük abisi rolünde bölgeye giriş yapıp bu enerji hatlarının geçiş bölgesinde söz sahibi olmak peşinde Rusya. Bu da Azerbaycan topraklarına müdahaledir” dedi.
Azerbaycan’ın içerisinde etkili noktalarda göreve getirdiği Rusya yanlısı bakan, diplomat ve bürokratları temizlemesi gerektiğini ifade eden Gülbey, “Rusya bu savaştan istediklerini elde edemediği taktirde Azerbaycan içerisinde görevli bakan, bürokrat, diplomatları harekete geçirecektir. Rusya kendine yakın Dışişleri Bakanı Elmar Memmadyarov’un ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yakınında görev yapanların uzaklaştırılmasından duyduğu rahatsızlığı da bu saldırıyla mesaj vermiştir. Azerbaycan’da hangi önemli yetkili kendi bağevinde eski bakan ve valileri topladı, hangi kararları aldılar? Bu toplantılar eski İstihbarat Bakanını Rusya’nın emriyle cumhurbaşkanı yapma girişimi miydi? Azerbaycan da Türkiye gibi 15 Temmuz darbesi yaşamak istemiyorsa içindeki Dışişleri Bakanını nasıl aldıysa, geç kalmadan diğer ülkelerdeki uzantılarını da temizlemelidir. Avrupa’da hareketlenen muhalif grupların da perde arkasında bu Rusya yanlısı Azerbaycan diplomatlar vardır” şeklinde konuştu.

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