YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Asırlık konakta yaşayan 3 kardeş bir tarihi ayakta tutmaya çalışıyor

Asırlık konakta yaşayan 3 kardeş bir tarihi ayakta tutmaya çalışıyor

12.01.2024 09:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’de 1800’lü yılların ortasında inşa edilen tarihi Aksoy Konağı’nda yaşayan 3 kardeş, bir tarihi ayakta tutmaya çalışıyor.

Asırlık konakta yaşayan 3 kardeş bir tarihi ayakta tutmaya çalışıyor

Kent merkezinde birçok tarihi konağa ev sahipliği yapan Gümüşhane’de 1800’lü yılların ortasında inşa edildiği tahmin edilen Aksoy Konağı, yapısal özellikleriyle tarihi Gümüşhane konaklarının karakteristik özelliklerini taşıyor.

Korunması gereken taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen asırlık yapı, kentin en eski konakları arasında yer alıyor.

Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan Süleymaniye Mahallesi’nde yaşayan dedelerinin şimdiki kent merkezine göç etmesinin ardından Aksoy Konağı’nı inşa ederek yaşamlarını burada sürdürmeye başladıklarını söyleyen Mustafa Gürbüz Aksoy (75), kardeşleri Şaban Metin Aksoy ve Hamdi Aksoy’la birlikte yaşadıkları konağı asla terk etmeyeceklerini söyledi.

“BEN BU KONAK OLMADAN YAŞAYAMAM”

Dedelerinin Süleymaniye Mahallesi’nden kent merkezine göç ettiğinde konağı inşa ettiklerini söyleyen Mustafa Gürbüz Aksoy, “Benim anne ve babam Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan Süleymaniye Mahallesi’nde yaşıyorlardı. Daha sonra buraya gelip yerleştiler. Dedem bu konağı yaptırdı onlar da geldiler buraya yerleştiler. Benim bu konakta çocukluğumda da yaşantım çok güzeldi. Bahçeyle uğraşıyordum, kardeşlerimle, eski komşularımızla sohbet ediyordum. Şimdi bir komşu arasan bulamıyorsun, sohbet edemiyorsun, evlerine gitmeye çekiniyorsun eskiden böyle değildi. Eskiden yanımızda Karabeyler konağı vardı birleşirdik, ikindi çaylarımızı, akşam çaylarımızı içerdik, otururduk, muhabbet ederdik. Benim burada bir günüm çok güzel geçiyor, hiç sıkılmıyorum. Allah göstermesin burası yıkılsa ya da bir apartman olsa hayatta yaşayamam. Ben bu konağı terk edemem ki bu babadan ve dededen bize kalan bir emanet” dedi.
Konakta yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu söyleyen Şaban Metin Aksoy (74) da, “Küçüklüğümüz, büyüklüğümüz hep burada geçti. Konakta yaşayanlar çok rahat. Tabi ki bu konağa bir şey olmasın isterim ama işte bizden sonrakilerin bilecekleri iş” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk Üniversitesinde yeni dekan atamaları gerçekleştiAtatürk Üniversitesinde yeni dekan atamaları gerçekleşti
Kulu’da Regaib Kandili coşkuyla idrak edildiKulu’da Regaib Kandili coşkuyla idrak edildi
Aydın çiftçisine 19 milyarlık tarımsal destek sağlandıAydın çiftçisine 19 milyarlık tarımsal destek sağlandı
Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane

Gümüşhane Namaz Vakitleri 12 Ocak Cuma

İmsak
06:08
Sabah
07:38
Öğle
12:35
İkindi
15:01
Akşam
17:22
Yatsı
18:47

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Cuma

Şifa eczanesi
Siran
Sağlik eczanesi
Kelkit
Karadeniz eczanesi
Kurtun
Yüce eczanesi
Merkez
Torul eczanesi
Torul
Tümünü Göster
Gümüşhane ECZANELER
Gümüşhane ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

En zorlu koşullarda konfor dolu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

En zorlu koşullarda konfor dolu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.