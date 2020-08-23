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Asırlık Kuyubileği halen yunak olarak kullanılıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.08.2020 14:29 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde yaklaşık bir asırdır bulunan ve halk arasında ’Kuyubileği’ olarak bilinen kuyu, yöre halkı tarafından halen yunak olarak kullanılıyor.Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesinde bulunan ve halk arasında ’Kuyubileği’ alarak bilinen asırlık kuyu, yöre halkı tarafından halen kullanılıyor.

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde yaklaşık bir asırdır bulunan ve halk arasında ’Kuyubileği’ olarak bilinen kuyu, yöre halkı tarafından halen yunak olarak kullanılıyor.
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesinde bulunan ve halk arasında ’Kuyubileği’ alarak bilinen asırlık kuyu, yöre halkı tarafından halen kullanılıyor. Mahmudiye Mahalle Muhtarı Gülhan Gölbaşı, "Tarihi ve doğal bir kuyu. Yaklaşık bir asırdır bu kuyunun suyunu çay, yemek ve çamaşır için kullanılıyor. Belediyemiz de bu kuyunun daha verimli kullanılması için çalışma yapacak" dedi. Doğal su olduğu için çamaşırların da yumuşak ve tertemiz olduğunu ifade eden Gölbaşı, suyun yemeklerde değişik bir tat verdiğini söyledi.
Kuyubileği’nde çamaşırlarını yıkayan Fatma Çevik ve Ayşe Çayabatmaz, "Biz buralarda yıllardır çamaşırlarımızı yıkarız. Su yaklaşık 7 metre derinlikten kuyularla çıkarılıyor. Bizim büyüklerimiz sabah ezanından itibaren buraya gelerek hem su çeker hem de çamaşırlarını yıkarmış. Şu anda bile biz bu suyu ve kuyuyu kullanıyoruz" diye konuştu.

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Kocasinan
Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çayırağası Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yılmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Çevreyol Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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