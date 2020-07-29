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Asırlık pazar geleneğine ‘korona virüs’ molası verildi

AYDIN HABERLERİ  | 29.07.2020 13:10 | Son Güncelleme

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaklaşık iki asırdır devam eden Gencer geleneğine ‘korona virüs’ molası verildi.

Asırlık pazar geleneğine ‘korona virüs’ molası verildi

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yaklaşık iki asırdır devam eden Gencer geleneğine ‘korona virüs’ molası verildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl Bozdoğan’da Gencer Pazarı kurulmayacak.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü andan itibaren 5 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine yol açan korona virüs salgını asırlık gelenekleri de etkiledi. Kaymakam Yaşar Ardıç başkanlığında toplanan Bozdoğan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs nedeniyle bu yıl Gencer Pazarı kurulmaması kararı aldı.
Her yıl bayramın ikinci günü Yazıkent Mahallesin’de, üçüncü günü Bozdoğan ilçe merkezinde düzenlenen Gencer Pazarı’nın korona virüs salgını dolayısıyla bu bayram kurulmamasına oy birliği ile karar verildi.

Asırlık pazar geleneğine ‘korona virüs’ molası verildi

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