YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Asırlık piyano yeniden restore edilecek

Asırlık piyano yeniden restore edilecek

ADANA HABERLERİ  | 22.02.2020 16:21 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan İlçesinde lise binasının müzesinde sergilenen tarihi piyanonun yeniden restore edilerek hayata döndürülmesi için çalışma başlatıldı.Edinilen bilgiye göre, Kozan Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan ve Geçmişten Geleceğe adlı müzede sergilenen tarihi piyanoyu yerinde inceleyen Kozvak Başkanı Duru Çifçi, tarihi piyanonun yeniden restore edilerek bakımının yapılması için çalışma başlattı.

Adana’nın Kozan İlçesinde lise binasının müzesinde sergilenen tarihi piyanonun yeniden restore edilerek hayata döndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kozan Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan ve Geçmişten Geleceğe adlı müzede sergilenen tarihi piyanoyu yerinde inceleyen Kozvak Başkanı Duru Çifçi, tarihi piyanonun yeniden restore edilerek bakımının yapılması için çalışma başlattı. Okul Müdürü Levent Tetik’i ziyaret ederek tarihi piyanoyu yerinde inceleyen Kozvak Başkanı Duru Çifçi, piyanonun restoresi için çalışma başlattıklarını belirtti.
Kozan Anadolu Lisesi Okul Müdürü Levent Tetik ise yaptığı açıklamada; “Tarihi piyanomuzun tekrar bakımının yapılarak yeniden müzik sınıfımızda eğitim öğretime kazandırılması için yapılacak çalışmadan dolayı çok mutluyuz. Bu piyanomuzun restore edilmesinde emeği geçen Kozvak Başkanı Duru Çifçi beye okulum ve öğrencilerimiz adına sonsuz teşekkür ediyorum’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındıArkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındı
Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattıKatliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Part-time çalışmak isteyen öğrencilere THY’den imkan

Part-time çalışmak isteyen öğrencilere THY’den imkan

Antalya’da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası

Antalya’da 93 araca 74 bin 946 TL para cezası

Büyükşehir bin 83 öğrencinin servis ücretlerini karşılıyor

Büyükşehir bin 83 öğrencinin servis ücretlerini karşılıyor

’’Hayır’’ demek neden bu kadar zordur?

’’Hayır’’ demek neden bu kadar zordur?

Suriyeli kadınlar meslek sahibi oluyor

Suriyeli kadınlar meslek sahibi oluyor

Sokak müzisyeni Recai ve Zekai kardeşlerin "eğlendiren" yaşamı

Sokak müzisyeni Recai ve Zekai kardeşlerin "eğlendiren" yaşamı

Adana Namaz Vakitleri 22 Şubat Cumartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:13
Öğle
12:57
İkindi
16:02
Akşam
18:32
Yatsı
19:46

Adana Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Cumartesi

Dağlıoğlu Eczanesi
Seyhan
İlhan Eczanesi
Seyhan
Karnas Eczanesi
Seyhan
Obalar Eczanesi
Seyhan
Rengin Eczanesi
Seyhan
Selin Eczanesi
Seyhan
Tekir Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

FETÖ şüphelisi 4 eski askere 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

FETÖ şüphelisi 4 eski askere 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Evlerinde Cephanelik Çıktı 'haberimiz Yok' Dediler

Evlerinde Cephanelik Çıktı 'haberimiz Yok' Dediler

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Genç kız 10. kattan atlayarak intihar etti

Genç kız 10. kattan atlayarak intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.