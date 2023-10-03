Asiye Hanım Konağı restorasyon yatırımına başlıyor

Osmaneli’nde bulunan Asiye Hanım Konağı ilçede hızla yaşanan değişimler, artan yatırımlar, turizmde yaşanan gelişmeler ve devam eden YHT Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir hattı ve YHT İstasyon yatırımları konaklamada yatak kapasitesinin artmasını zorunlu kılıyor. Osmaneli Belediyesine ait Asiye Hanım Konağı ilçede bulunan en büyük konak olarak biliniyor. Konağın 30 oda 60 yatak kapasitesi ile otel, toplantı salonu, hediyelik eşya bölümü, sosyal yaşam alanları ve cep sineması yer alacak. Yapılan restore çalışmaları ile daha kapsamlı bir hale getirilecek konağın yatırımı başlıyor.

