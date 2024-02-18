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Aşk Adası'nın şampiyonu Ekin Su derin dekoltesini paylaştı! "Ayrılık yaradı"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.02.2024 14:54 | Son Güncelleme:
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Şu sıralar Saba Tümer'in sunumuyla Türkiye'de yayınlanması beklenen Aşk Adası'nın orjinal versiyonu Love Island'a katılan Türk oyuncu Ekin Su paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Aşk Adası'nın şampiyonu Ekin Su derin dekoltesini paylaştı! "Ayrılık yaradı"

İngiltere'de yayınlanan 'Aşk Adası' (Love Island) yarışma programıyla tanınan Ekin Su Cülcüloğlu özel hayatıyla gündeme geliyordu. Davide Sanclimente ile yarışmada tanışarak uzun süre sevgili olan Türk oyuncu bir süre önce ayrılık kararı almıştı.

İlişkilerinde sorunlar yaşayan ve Davide Sanclimente'nin başka fenomenlerin seksi pozlarını beğenmesi yüzünden kavga eden çiftten Ekin Su ayrılık sonrası iddialı pozlarını paylaştı.

sdaa

Ekin Su'nun beyaz elbisesiyle verdiği pozlara "Ayrılık sana yaradı", "David seni hak etmiyordu" yorumları geldi.

Aşk Adası Türkiye'de de Saba Tümer sunumuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
aşk adası Oyuncu Saba Tümer
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