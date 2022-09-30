Aşk defteri kabarıktı! Umut Evirgen'in hareketi Alina Boz'u rahatsız edince...

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi güzel oyuncularla birlikte olan ve aşk defteri kabarık olan işletmeci Umut Evirgen'in son hareketi herkesi şaşırttı.

İddiaya göre Bir Peri Masalı dizisiyle ekrana dönecek olan Alina Boz ünlü işletmecinin göz hapsine girdi. Evirgen, Alina Boz'a sosyal medyadan yorum üzerine yorum yaptı.

Güzel oyuncuyu yeni projesi için tebrik eden Umut Evirgen'in bu hamlesi, sosyal medyada "Umut'un yeni gözdesi Alina mı?" yorumları yaptırtınca ünlü oyuncu, rahatsız oldu.

HEMEN TAKİBİ BIRAKTI

Uzun süredir Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz, hemen kısa süre önce takibe aldığı Evirgen'i takip etmeyi bırakarak yanlış anlaşılmaların önüne geçti.



