Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü birlikte görüldü

'Uslanmıyor Bu', 'Mod', 'Ara', 'Dargın', 'Her Yerde Sen' ve 'Lan' gibi şarkılarla adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Bastık bir süredir Ali Can Ayyıldız ile aşk yaşıyordu.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde "Ali Can Ayyıldız'la olan ilişkisini noktaladığı" yönünde açıklamalar yapmıştı.

AŞK İDDİASI GÜNDEMDEYDİ

'İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde olur, böyle şeyler hayatta olabilir. Bitmemesini temenni ederiz ama bitebilir.' diyen Zeynep Bastık'ın ünlü oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

O KARE ÇOK KONUŞULDU

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün aşk iddialarının yankıları sürerken ünlü çift Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde birlikte görüldü. Gossippasta'daki o kare kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.







