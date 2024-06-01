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  4. Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü birlikte görüldü

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü birlikte görüldü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.06.2024 12:44
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Son olarak söz ve müziği Mabel Matiz'e ait olan 'Lan' şarkısıyla büyük yankı uyandıran Zeynep Bastık, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde ilişkisini sonlandırdığını açıklayan Bastık'ın, eski Survivor yarışmacısıyla yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Bu iddianın yankıları sürerken ünlü çift birlikte görüldü.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü birlikte görüldü

'Uslanmıyor Bu', 'Mod', 'Ara', 'Dargın', 'Her Yerde Sen' ve 'Lan' gibi şarkılarla adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Bastık bir süredir Ali Can Ayyıldız ile aşk yaşıyordu.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde "Ali Can Ayyıldız'la olan ilişkisini noktaladığı" yönünde açıklamalar yapmıştı.

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AŞK İDDİASI GÜNDEMDEYDİ

'İlişkiler başlar ve biter. Keyfimiz yerinde olur, böyle şeyler hayatta olabilir. Bitmemesini temenni ederiz ama bitebilir.' diyen Zeynep Bastık'ın ünlü oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

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O KARE ÇOK KONUŞULDU

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün aşk iddialarının yankıları sürerken ünlü çift Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde birlikte görüldü. Gossippasta'daki o kare kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık Serkay Tütüncü
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