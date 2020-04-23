Aşkale’de 23 Nisan etkinliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Korona virüs tedbirleri kapsamında çelenk sunumu ve İstiklal Marşı okunarak kutlandı.

Aşkale’deki kutlamalara İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, Ak Parti İlçe Başkanı A.Kerim Polat, MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal, İyi Parti İlçe Başkanı Sebahattin Öztürk, Şube Müdürleri Kadir Bildirici, M. Emin Çomaklı ve Okul Müdürleri katılım sağladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem’in Anıta çelenk sunumu sonrası Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması sonrası tören sone erdi.

