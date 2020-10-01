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Aşkale’de Covid-19 denetimi

ERZURUM HABERLERİ  | 01.10.2020 16:17 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda ülke genelinde denetimler yapıldı.Aşkale Kaymakamlığı koordinasyonunda Korona virüs ile mücadele kapsamında ilçe genelinde halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetim gerçekleştirildiDenetimlere Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda ülke genelinde denetimler yapıldı.
Aşkale Kaymakamlığı koordinasyonunda Korona virüs ile mücadele kapsamında ilçe genelinde halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetim gerçekleştirildi
Denetimlere Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, İlçe Emniyet Müdür Vekili İkbal Başkurt katılım sağladı.
Kontroller sırasında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilenler, polis ve zabıta ekiplerince ikaz edildi. Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, Denetimlerin yapılmasının Covid-19 salgınıyla mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Denetimler sırasında insanların kurallara uyduklarının gözlemlendiğini ifade etti. Karaloğlu, vatandaşların kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunduklarını kaydetti.

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