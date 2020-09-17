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Aşkale’de maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi

ERZURUM HABERLERİ  | 17.09.2020 16:07 | Son Güncelleme

Aşkale’de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.Erzurum’un Aşkale ilçesinde Kaymakam , Belediye Başkanının yanı sıra Emniyet ve Jandarma yetkililerinin katılımı ile korona virüs denetimi yaptı.Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Aşkale’de iş yerleri, kültürel aktivite yerleri ve toplu ulaşım araçları gibi birçok nokta Aşkale ilçe Kaymakamlığı koordinasyonunda Belediye, Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, polis ve jandarmadan oluşturulan ekiplerce denetlendi.

Aşkale’de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.
Erzurum’un Aşkale ilçesinde Kaymakam , Belediye Başkanının yanı sıra Emniyet ve Jandarma yetkililerinin katılımı ile korona virüs denetimi yaptı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Aşkale’de iş yerleri, kültürel aktivite yerleri ve toplu ulaşım araçları gibi birçok nokta Aşkale ilçe Kaymakamlığı koordinasyonunda Belediye, Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, polis ve jandarmadan oluşturulan ekiplerce denetlendi. Yapılan denetimlere Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ile birlikte Jandarma Komutanı ve İlçe Emniyet Müdürü katılım sağladı.
İlçe Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan ekipler, kontrollü sosyal hayat döneminde Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğini denetledi. Ekipler vatandaşlara alınan tedbirler konusunda uyarılarda bulundu. Denetimlerde hem iş yeri sahiplerinin hem de vatandaşların kurallara uydukları gözlemlendi.

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