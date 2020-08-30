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Aşkale’de Zafer Bayramı kutlandı

ERZURUM HABERLERİ  | 30.08.2020 12:27 | Son Güncelleme

Erzurum’un Aşkale İlçesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98.

Erzurum’un Aşkale İlçesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümü sosyal mesafe kurallarına uyularak Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla kutlandı.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Ak Parti İlçe Başkanı, A.Kerim Polat, CHP İlçe Başkanı, Celal Top, MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal, İyi Parti İlçe Başkanı Sebahattin Öztürk ve Daire amirleri katılım sağladı.
Tören Kaymakam Karaloğlu ve Belediye Başkanı Yaptırmış Atatürk anıtına çelenklerini sundular.
Zafer Bayramı kutlamalarına büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının manevi huzurunda bir dakikalık Saygı duruşu ve İstiklal marşı okundu. Program çerçevesinde ilçe şehitliği ziyaret edildi. Şehitlikte Saygı duruşu ve İsriklal Marşının okunması akabinde, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi.

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